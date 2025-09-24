Navratri

इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री को चूहे ने काटा, मचा बवाल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (14:43 IST)
Indore news in hindi : इंदौर के MY अस्पताल में चूहों के हमले में 2 नवजात लड़कियों की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि स्थानीय हवाई अड्डे पर एक यात्री को चूहे के काटने की घटना से हड़कंप मच गया।
 
बताया कि इंदौर से बेंगलुरु जा रहे एक पुरुष यात्री को मंगलवार को स्थानीय हवाई अड्डे के प्रस्थान क्षेत्र में चूहे ने काट लिया। घटना के बाद इस यात्री को डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और उसे एंटीबायोटिक टेबलेट दी।
 
देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे के निदेशक विपिनकांत सेठ को अनुसार, यात्री को संभवत: चूहे ने काटा था और तुरंत उसका उचित उपचार किया गया था। 
 
गौरतलब है कि शहर के एमवायएच में 31 अगस्त और एक सितंबर की दरम्यानी रात आईसीयू में चूहों ने 2 नवजात बच्चियों पर हमला किया जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद रानीपुरा में 22 जनवरी को बिल्डिंग ढहने की घटने के पीछे भी चूहों द्वारा जमीन पोली करने की बात सामने आई थी।
edited by : Nrapendra Gupta 

