अब डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पर पैसे मांगने का आरोप, नया वीडियो आया सामने, लड़कियों को धमकी देने का भी आरोप

Radhika Singh

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (18:15 IST)
इंदौर के प्रसिद्ध 'डांसिंग कॉप' रंजीत सिंह से जुड़ा विवाद और गहरा गया है, क्योंकि आरोप लगाने वाली युवती राधिका सिंह ने शनिवार को एक नया ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें रंजीत पर एक अन्य महिला से पैसे मांगने का आरोप है।

बता दें कि इस पूरे विवाद के बीच रंजीत की तबीयत खराब हो गई है। अब शनिवार को एक नया वीडियो आया है, जिसमें रंजीत पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है। इस नए वीडियो के बाद रंजीत की मुश्‍किलें बढ सकती हैं।

बता दें कि राधिका ने शनिवार तड़के लगभग 5:30 बजे इंस्टाग्राम पर दो नई पोस्ट साझा कीं, जिनमें एक ऑडियो क्लिप भी शामिल है। इन पोस्ट के जरिए राधिका ने रंजीत पर एक अन्य महिला से पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। इसी बीच, शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने के बाद रंजीत सिंह को शहर के शेल्बी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है।

बता दें कि इंदौर के ट्रैफिक हवलदार और 'डांसिंग कॉप' के नाम से मशहूर रंजीत सिंह पर ये गंभीर आरोप राधिका सिंह नाम की महिला ने लगाए हैं। दोनों के बीच की यह वीडियोबाजी पिछले तीन चार दिनों से काफी सुर्खियों में है।

ऑडियो पोस्ट में नए आरोप : राधिका ने शनिवार सुबह एक वीडियो के साथ ऑडियो क्लिप साझा करते हुए लिखा, "ये तुम्हारा फेमस सेलेब्रिटी... हाथ जोड़कर पैसे मांग रहा है, किसी और औरत से... उसने शेयर किया है। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है इसकी... ऐसी भीख मांग कर चला रहा था यह अपनी जिंदगी। ऑडियो सुनकर और मजा आया। मुझे यह किसी अन्य महिला ने भेजा है।" राधिका ने यह भी दावा किया है कि जिस महिला से पैसे मांगे गए, वह भी जल्द ही रंजीत के खिलाफ सामने आएगी।

आईसीयू में भर्ती रंजीत सिंह : इंदौर के शेल्बी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. विवेक जोशी ने रंजीत सिंह के स्वास्थ्य पर जानकारी देते हुए बताया, "रंजीत सिंह को गुरुवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था। अब उनकी हालत ठीक है और बीपी भी सामान्य है। आज (शनिवार) उन्हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल (रविवार) उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।"

रंजीत पर धमकी का भी आरोप : एक दूसरी पोस्ट में राधिका ने आरोप लगाया है कि रंजीत सिंह से पीड़ित और भी कई लड़कियां हैं। उसने लिखा, "और कई लड़कियां हैं। कुछ तो मैरिड हैं, इसलिए सामने नहीं आना चाहतीं। कुछ को इसने (रंजीत) पुलिस की धमकी दी है। अब सब खुश हैं कि सीखो इससे सबक।"

बता दें कि रंजीत सिंह इंदौर के ट्रैफिक विभाग में हवलदार हैं। वे अपनी अनोखी डांसिंग स्‍टाइल से ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद ही वे पापुलर हो गए थे। लेकिन अब उनके ऊपर ये तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया के नेतृत्‍व में उनकी जांच शुरू की गई है।
Edited By: Navin Rangiyal

