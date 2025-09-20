Navratri

Rail Neer : सस्ता हुआ रेल नीर, GST का असर, जानिए अब 1 लीटर के लिए कितने चुकाने होंगे दाम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (18:09 IST)
अब रेल में सफर के दौरान आपको महंगा पानी नहीं पीना होगा। रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड ने शनिवार को रेल नीर की कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जीएसटी दरों का असर रेल नीर पर भी हुआ है। रेलवे बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर रेल नीर नाम से बिकने वाले बोतल बंद पानी की कीमतों में 1 रुपए की कटौती की घोषणा की है। यह कटौती 22 सितंबर 2025 से जारी होगी। 
खबरों के मुताबिक नई कीमतें लागू होने के बाद 1 लीटर वाले रेल नीर की कीमत 14 रुपए हो जाएगी। 500 मिली लीटर वाली रेल नीर की बोतलें 9 रुपए में मिलेंगी। अभी 1 लीटर वाले रेल नीर की कीमत 15 रुपए और आधा लीटर वाले रेल नीर की कीमत 10 रुपए है।  रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्वीट में बताया कि 22 सितंबर से लागू हो रहे नए जीएसटी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए रेल नीर की कीमतें घटाई जा रही हैं। 
 
मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लिखा कि GST कम किए जाने का सीधा लाभ ग्राहक को पहुंचाने के उद्देश्य से रेल नीर का अधिकतम बिक्री मूल्य 1 लीटर के लिए 15 रुपए से कम करके 14 रुपए और आधा लीटर के लिए 10 रुपए से कम करके 9 रुपए  करने का फैसला लिया गया है। रेलवे बोर्ड ने अपने आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा है कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बेचे जाने वाले आईआरसीटीसी/रेलवे द्वारा चयनित अन्य ब्रांडों की पैकेज्ड पानी की बोतलों का अधिकतम खुदरा मूल्य भी एक लीटर की बोतल के लिए 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये और 500 मिलीलीटर की बोतल के लिए 10 रुपए से घटाकर 9 रुपए  तक संशोधित किया जाएगा।
कितना लाभ कमाता है IRCTC
भारतीय रेल की कंपनी IRCTC ही पानी का काम करती है। रेल नीर, IRCTC की कंपनी है, जो भारतीय रेल के स्टेशनों और ट्रेनों में पानी बेचती है। जहां एक तरफ बाकी सभी कंपनियों की पानी की बोतल 20 रुपए में बिकती है। आईआरसीटीसी 15 रुपए में पानी की बोतल बेचता है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में सिर्फ रेल नीर बेचकर 46.13 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था।

