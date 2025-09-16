Festival Posters

आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ी, अब आज रात 12 बजे तक भर सकेंगे ITR

आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख एक दिन के लिए बढ़ा दी है। अब करदाता 16 सितंबर की रात 12 बजे तक इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (08:17 IST)
Income Tax Return Filing News : आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की बढ़ाई गई समयसीमा एक दिन के लिए बढ़ा दी गई। आज भी रात 12 बजे तक इनकम टैक्स फाइल किया जा सकेगा। अब तक करीब 7.3 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। अगर आपने आज आईटीआर फाइल नहीं किया तो इसके लिए लेट फीस देनी होगी।
 
वित्त मंत्रालय की तरफ से सोमवार देर रात जारी सूचना के मुताबिक आज भी रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा। सीबीडीटी के मुताबिक 15 सितंबर तक रिकॉर्ड 7.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ से अधिक है।
 
गौरतलब है कि अंतिम दिन ई-फाइलिंग पोर्टल पर यूजर्स को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस वजह से कई लोग रिर्टन भरने से वंचित रह गए। कहा जा रहा है कि लोगों की परेशानी को देखते हुए सीबीडीटी ने आयकर दाताओं को रिटर्न दाखिल करने के लिए एक और दिन की मोहलत दी है।
 
आयकर विभाग ने साफ किया है कि अगर आप 16 सितंबर के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो इसके लिए लेट फीस देनी होगी। डेडलाइन नज़दीक होने से करदाताओं की भीड़ पोर्टल पर लगातार बढ़ रही है।
 
पिछले वर्ष आईटीआर फाइलिंग में 7.5% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसी रफ्तार से बढ़ोतरी होती रही तो इस साल कुल फाइलिंग का आंकड़ा 7.8 करोड़ तक पहुंच सकता है। ITR फाइल करना सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए नहीं बल्कि कई और फायदे देता है।
