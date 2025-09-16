रेलवे टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव, अब जनरल रिजर्वेशन में भी ई-आधार वेरिफिकेशन जरूरी

भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग व्यवस्था में 1 अक्टूबर 2025 से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब जनरल रिजर्वेशन में भी ई-आधार वेरिफिकेशन जरूरी

Railway rule for reservation : भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग व्यवस्था में 1 अक्टूबर 2025 से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत टिकट बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 15 मिनट में केवल आधार-प्रमाणित यूजर्स ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे। ALSO READ: NPCI ने UPI ट्रांजेक्शन लिमिट 10 लाख तक बढ़ाई, नए नियम लागू भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग व्यवस्था में 1 अक्टूबर 2025 से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत टिकट बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 15 मिनट में केवल आधार-प्रमाणित यूजर्स ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे।

रेल मंत्रालय ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि टिकटों की बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 15 मिनट तक यानी सुबह 8:00 बजे से 8:15 तक ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आधार जरूरी होगा। यह व्यवस्था फिलहाल तत्काल टिकटों की बुकिंग पर लागू है।

आरक्षण व्यवस्था का लाभ सबसे पहले आम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस बदलाव से टिकटों की धांधली रुकेगी और टिकट दलालों पर नकेल कसी जा सकेगी। हालांकि, रेलवे के आरक्षण केंद्र के जरिए आरक्षित टिकट बुक करने को लेकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सामान्य आरक्षण खुलने के 10 मिनट के प्रतिबंध के समय में भी कोई बदलाव नहीं होगा। भारतीय रेल के अधिकृत टिकट एजेंट को ओपनिंग तिथि के पहले दिन आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।

edited by : Nrapendra Gupta