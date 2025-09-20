Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Who Is Radhika Singh: कौन हैं डांसिंग कॉप रंजीत सिंह को गंदी गालियां देने वाली राधिका सिंह?

Advertiesment
हमें फॉलो करें Radhika Singh

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (14:29 IST)
डांसिंग कॉप रंजीत सिंह नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर राधिका सिंह ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। वहीं, रंजीत सिंह ने भी इस पर सफाई दी है। हालांकि इस पूरे ड्रामे के बाद रंजीत सिंह की तबीयत खराब हो गई है और उन्‍हें इंदौर के शेल्‍बी हॉस्‍पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

इसी अस्‍पताल में उनका इलाज चल रहा है। इंदौर के डांसिंग ट्रैफिक हवलदार रंजीत सिंह को लोग जानते ही हैं, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये राधिका सिंह कौन हैं, जिसके वीडियो के बाद रंजीत पर सवाल उठ रहे हैं।
ALSO READ: इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की बिगड़ी तबीयत, महिला ने लगाए थे फ्लाइट- होटल ऑफर के आरोप
कौन है राधिका सिंह : दरअसल, राधिका सिंह एक इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर है। इंस्टाग्राम पर करीब 98 हजार फॉलोअर्स है। उसके बायो के अनुसार राधिका सिंह लखनऊ की रहने वाली है। वह एक फर्म का संचालन करती है। साथ ही पर्सनल लाइफ पर वीडियो बनाती है। राधिका एक वीडियो में यह भी कह रही है कि उसकी जिंदगी में कोई मर्द नहीं है। राधिका सिंह ने यह भी कहा कि मैं कोई पॉपुलर होने के लिए ऐसा नहीं कर रही हूं। न ही मुझे तुमसे फेमस होना है।
ALSO READ: इंदौर आ जाओ, फ्लाइट, होटल बुक कर देता हूं, महिला को ऑफर देने वाला इंदौर का डांसिंग कॉप रंजीत लाइन अटैच
रंजीत ने मुझसे फ्लर्ट किया : सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर राधिका सिंह ने रंजीत सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। राधिक का आरोप है कि चैट बॉक्स में आकर रंजीत सिंह ने मुझे फ्लर्ट किया है। साथ ही फ्लाइट और होटल बुक कर मुझे इंदौर बुला रहा था। इस वीडियो के आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। यही नहीं, अन्य वीडियो में राधिका सिंह अब डांसिंग कॉप रंजीत सिंह के साथ गाली गलौज भी कर रही है। वहीं, रंजीत सिंह ने भी इस पर सफाई दी है कि मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

राधिका सिंह का नया वीडियो आया : आरोप लगाने के बाद राधिका सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक अन्य वीडियो शेयर किया है। इसमें रंजीत सिंह के बारे में उल्टी सीधी बातें की है। पहले वह कहती है कि रंजीत सिंह ने मुझे फ्लाइट और होटल बुक कर इंदौर बुलाया। इसके बाद महिला डांसिंग कॉप के बारे में कहती है कि भाई तू कॉन्स्टेबल है, तेरे को कौन देखना चाहेगा। शक्ल देखी है अपनी...तुमसे एक बात समझ में आ गई है कि मर्द समाज में डर का माहौल है। लोगों को बुरा लग रहा है। वही लोग तुम्हें डिफेंड कर रहे हैं। राधिका सिंह ने कहा कि कुछ लोगों को मेरे सिगरेट पीने और मेरे छोटे कपड़े पर सवाल उठा रहे हैं। क्या सिगरेट पीने से मेरा चरित्र खराब हो जाएगा।

सफाई में क्‍या कहा रंजीत सिंह ने : राधिका सिंह के आरोपों पर डांसिंग कॉप रंजीत सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। आरोप लगाने वाली महिला को मैं जानता भी नहीं हूं। एक डेढ़ साल पहले उनके साथ चैट हुआ था, जिसमें उनका कहना था कि आपको लाइव ड्यूटी करते हुए मुझे देखना है। इसके बाद मैंने कहा था कि आप इंदौर आ जाइए। मैं फ्लाइट और होटल बुक करता हूं। उन्होंने इसे तोड़ मरोड़कर पेश किया है। मैंने कड़ी मेहनत के बाद इज्जत कमाई है। कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति कुछ भी लिखे तो भ्रमित मत होइए। आप लोग अपने हीरो का सपोर्ट कीजिए। इसके साथ ही रंजीत सिंह ने कहा कि मैं अपने सीनियर अधिकारियों को इससे अवगत करवाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए मानहानि का भी केस करूंगा। साथ ही साइबर क्राइम की भी मदद जांच के लिए लूंगा।
Edited By: Navin Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: H1B Visa पर ट्रंप की सख्ती, सालाना लगेगी 88 लाख रुपए वीजा फीस

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels