इंदौर के रानीपुरा में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 9 घायल, 6 लोगों के दबे होने की सूचना

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (22:26 IST)
शहर के रानीपुरा क्षेत्र में 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। हादसा सोमवार रात करीब 9 बजे हुआ। इसमें 6 लोगों की दबे होने की सूचना है। खबरों के मुताबिक 9 घायलों को एमवाय अस्पताल लाया गया है। गनीमत रही कि हादसे के दौरान अधिकांश लोग बिल्डिंग के बाहर थे। खबरों के मुताबिक मलबे में फंसे 4 लोगों को बचा लिया गया है।
बताया जा रहा है कि बारिश के कारण बिल्डिंग में दरारें पड़ गई थीं, जिससे यह हादसा हुआ। इंदौर में बिल्डिंग गिरने की घटना पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए।
घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।बिल्डिंग गिरने की घटना में बड़ा हादसा होने से बच गया क्योंकि हादसे के दौरान अधिकांश लोग बिल्डिंग से बाहर थे। अब राहत और बचाव कार्य जारी है और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।
 

