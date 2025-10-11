घबराइए, आप इंदौर में हैं, धूल-गढ्ढे और जाम से जनता त्रस्त, जिम्मेदार सोशल मीडिया पर मस्त!

जून 2025 में इंदौर-देवास रोड पर 32 घंटे का ट्रैफिक जाम लगा, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई। लोग घंटों फंसे रहे, और सेवा मार्गों पर गड्ढे-कीचड़ ने हालात और बिगाड़ दिए। जुलाई में हाईकोर्ट ने NHAI को फटकार लगाई – घंटों के जाम पर सवाल उठे, और कोर्ट भड़क गया। ई-रिक्शा, अवैध पार्किंग और बायपास के गड्ढे – ये सब मिलकर शहर को जाम का अड्डा बना चुके हैं। यह सब देखकर लगता है कि इंदौर का विकास सिर्फ कागजों पर सिमट गया है। जनप्रतिनिधि अक्सर इवेंट में सम्मान लेते-देते दिखते हैं, हां सोशल मीडिया पर त्यौहार मनाते, स्वैग दिखाते – इनकी खुशहाल और चैन-ओ-सुकून से भरी जिंदगी की ढेरों तस्वीरें देख जनता भी "मैं भी नेता बनूंगा" के मुगालते पाल लेती है। जनसेवक अफसरों के सामंती तौर-तरीकों और सरकारी विभागों की "स्मार्टनेस" आम आदमी की जिंदगी को त्रासदी बना रही है।