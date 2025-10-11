सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

Samsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

सैमसंग का यह फोन 6.7 इंच के सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। फोन का डिस्प्ले FHD+ यानी फुल एचडी रेजलूशन को सपोर्ट करता है। फोन के डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स तक की है। इसके प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विकटस दिया गया है।

Samsung Galaxy M17 5G को तीन स्टोरेज वेरिएंट्स- 4GB RAM + 128GB, 6GB RAM + 128GB और 8GB RAM + 128GB में लॉन्च किया गया है। फोन की शुरुआती कीमत 12,499 रुपए है। अन्य दोनों वेरिएंट्स क्रमशः 13,999 रुपए और 15,499 रुपए में आते हैं। स्मार्टफोन को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा अमेजन से खरीदा जा सकता है। फोन की सेल 13 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।

स्मार्टफोन में दमदार बैटरी यह फोन Exynos 1330 चिपसेट के साथ आता है और इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज तक का सपोर्ट मिलेगा। फोन की इंटरनल स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2TB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इसमें 5000mAh की दमदार बैटरी के साथ 25W फास्ट चार्जिंग दिया गया है। यह Android 16 पर बेस्ड OneUI 8 पर काम करता है। कंपनी 6 साल तक OS अपग्रेड देने का वादा करती है।