Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (18:00 IST)
सैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है।  स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। 
इस फोन की डिस्प्ले Corning Gorilla Glass Victus प्रोटेक्शन सपोर्ट के साथ आती है। स्मार्टफोन फोन ग्रे, ब्लू और ब्लैक कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए पेश किया गया है। स्मार्टफोन 6GB और 8GB रैम ऑप्शन में पेश किया गया है।  
 
क्या है कीमत 
Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन को भारत में 2 वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 128GB स्टोरेज और 6GB रैम के साथ 18999 रुपए की कीमत में लॉन्च किया गया है। दूसरा वेरिएंट 128GB स्टोरेज 8GB रैम के साथ 20499 रुपए की कीमत में लाया गया है।
 
कैसा है Samsung Galaxy A17 5G का कैमरा 
Samsung Galaxy A17 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। स्मार्टफोन का प्राइमरी कैमरा 50MP का है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन में 5MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2MP का मैक्रो कैमरा लेंस भी मिलता है। इस कैमरा सेटअप के साथ यूजर्स वाइड एंगल शॉट्स के साथ-साथ क्लोज-अप शॉट्स भी क्लिक कर सकते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
धांसू बैटरी और प्रोसेसर
Samsung Galaxy A17 5G कंपनी के इनहाउस Exynos 1330 प्रोसेसर पर रन करता है। इसमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। सैमसंग का यह फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है, जो इसे धूल और पानी से सुरक्षा प्रदान करता है। सैमसंग का कहना है कि इस फोन को छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट और 6 साल तक एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा।

