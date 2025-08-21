realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

Realme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Realme P4 Pro 5G के क्या हैं फीचर्स पहले प्रो मॉडल की बात करें तो डिवाइस में 6.8 इंच का फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले है। यह डिवाइस 144Hz रिफ्रेश रेट और 6,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर कर रहा है। फोन को पावर देने के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 प्रोसेसर है। डिवाइस में 12GB तक LPDDR4X रैम और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज है। डिवाइस Android 15-बेस्ड Realme UI 6 पर काम करता है। डिवाइस में AI स्नैप मोड, AI पार्टी मोड और AI टेक्स्ट स्कैनर जैसे कई जबरदस्त AI फीचर्स हैं। फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में 50MP का Sony IMX896 प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। फोन में सामने की तरफ 50MP का फ्रंट कैमरा है।

Realme P4 Pro 5G के फीचर्स स्मार्टफोन में 144Hz रिफ्रेश रेट है। थोड़ी छोटी 6.77-इंच की AMOLED डिस्प्ले मिल रही है। स्मार्टफोन में 4,500-निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल रही है। इसके अलावा यह डिवाइस मीडियाटेक 7400 चिपसेट और 8GB तक रैम के साथ 256GB तक स्टोरेज ऑफर कर रहा है। इस फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है जबकि सामने की तरफ 16MP का फ्रंट कैमरा है।

Realme P4 Pro 5G और Realme P4 5G की कीमत Realme P4 Pro 5G की कीमत 6GB+128GB वैरिएंट की कीमत 18,499 रुपए है। स्मार्टफोन के 8GB+128GB वैरिएंट की कीमत 19,499 रुपए है। स्मार्टफोन के टॉप-एंड 8GB+256GB वैरिएंट की कीमत 21,499 रुपए है। Realme P4 Pro 5G और Realme P4 5G की कीमत Realme P4 Pro 5G के 8GB+128GB वैरिएंट की कीमत 24,999 रुपए है। फोन के 8GB+256GB वैरिएंट की कीमत 26,999 रुपए है। फोन के टॉप-एंड 12GB+256GB वैरिएंट की कीमत 28,999 रुपए है। Edited by : Sudhir Sharma