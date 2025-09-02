Festival Posters

iPhone 17 की लॉन्च की तारीख का ऐलान, भारत में क्या रहेगी कीमत, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max भी किए जाएंगे पेश

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (17:59 IST)
iphone 17 price launch date :आइफोन प्रेमियों का इंतजार खत्म होने वाला है। iPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। भारतीय सयम के मुताबिक इवेंट मंगलवार रात 10.30 बजे एपल पार्क, क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया में शुरू होगा। इस बार iOS26 के साथ बेहतर एपल इंटेलिजेंस मिलेगा। iPhone 17 5 रंगों- काले, सफेद, हल्का नीला और हल्के गुलाबी रंग में मिल सकता है।  
ALSO READ: Semicon India 2025 में पहली ‘मेड इन इंडिया’ Vikram 32-bit chip चिप लॉन्च़ खूबियां जानेंगे तो गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीना
इस इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश कर सकती है। नई एपल वॉच और एडवांस AI फीचर्स भी आ सकते हैं। हालांकि इवेंट में लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट्स की जानकारी कंपनी ने नहीं दी है।
 
फीचर्स की बात करें तो आईफोन 17 एयर 6.25mm पतला मॉडल होगा, जो प्लस की जगह लेगा। आईफोन 17 प्रो में नया हॉरिजॉन्टल कैमरा बार और एल्यूमिनियम-ग्लास बॉडी होगी। आईफोन 17 सीरीज के सभी मॉडल्स में इस बार A19 चिप के साथ iOS26, बेहतर एपल इंटेलिजेंस और Wi-Fi 7 सपोर्ट दिए जा सकते हैं। प्रो मॉडल्स में एंटी-रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले और छोटा डायनामिक आइलैंड मिल सकता है।
 
कैसा रहेगा कैमरा 
इनमें 8x जूम के साथ 48MP ट्रिपल कैमरा सेटअप और वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम मिलेगा। बेस मॉडल आईफोन 17 में 6.3-इंच 120Hz प्रो मोशन LTPO ओलेड डिस्प्ले होगा, जो पहले सिर्फ प्रो मॉडल्स में था। iPhone 17 में अपग्रेडेड 24MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा शामिल होने की उम्मीद है, जबकि वाइड और अल्ट्रा-वाइड कैमरे अपरिवर्तित रह सकते हैं। इसमें 3,600mAh की बैटरी हो सकती है। 
 
क्या हो सकती है कीमत
मीडिया खबरों की मानें तो  भारत में स्टैंडर्ड आईफोन 17 की कीमत 79,900 रुपए से शुरू हो सकती है, जो इसके टॉप मॉडल प्रो मैक्स के लिए 1,64,900 रुपए तक जा सकती है। Edited by : Sudhir Sharma

