'चूहा कांड' एवं 'कफ सिरप कांड' के विरोध में जयस की जन क्रांति अभियान और न्याय यात्रा

एम.वाय. हॉस्पिटल में हुई अमानवीय 'चूहा कांड' की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। वहीं, छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कफ सिरप पीने से 23 मासूम बच्चों की मौत और अनेक बच्चों के गंभीर रूप से बीमार होने की घटनाओं ने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है।

इन्हीं घटनाओं के विरोध में जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) द्वारा आज दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2 बजे ग्राम नंदना (रूपापाड़ा) से नवजात बच्ची की दफन की मिट्टी लेकर 'जयस जनक्रांति अभियान-न्याय यात्रा' की शुरुआत की गई।

हाईकोर्ट पहुंचा मामला महाराजा यशवंत राव अस्पताल (एम.वाय. हॉस्पिटल) में 'बेबी ऑफ मंजू' नामक नवजात शिशु की चूहों के काटने से हुई मौत के मामले में अब मामला हाईकोर्ट तक पहुँच गया है। इस संबंध में दायर याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने राज्य शासन सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।