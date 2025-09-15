Festival Posters

इंदौर में बड़ा हादसा, ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 2 की मौत, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा

हमें फॉलो करें Road accident in Indore

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (20:01 IST)
शहर के शिक्षक नगर में अंधगति से चल रहे ट्रक ने 15 से 20  लोगों को कुच ल दिया। दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक अंकित होटल से गीतांजलि अस्पताल के बीच ट्रक ने मारी कई लोगों को टक्कर। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतकों का आंकड़ा 7-8 हो सकता है। हादसे में घायल लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ड्रायवर नशे में था। संभवत: इसीलिए वह ट्रक को एक किलोमीटर तक भगा ले दिया। इसी दौरान ट्रक में आग भी लग गई।
 
इंदौर में सोमवार शाम को एक बड़ा सड़क हादसे की खबर है। मीडिया खबरों के मुताबिक एक ट्रक ने कई लोगों की टक्कर मार दी। इसमें कई लोग घायल हो गए। 4 से 5 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है।

मीडिया खबरों के अनुसार एयरपोर्ट तरफ से बड़ा गणपति आ रहे एक लोडेड ट्रक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से ट्रक चलाकर करीब 20 वाहनों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। बेचारे दोपहिया वाहन चालकों को पता ही नहीं था कि पीछे से मौत आ रही है।

ट्रक की टक्कर इतनी भयंकर थी कि कई लोगों के शव सड़क पर पड़े हुए हैं और उनका शरीर पूरी तरह से कुचल गए। शवों के टुकड़े इधर-उधर फैल गए। मौके पर कई एंबुलेंस पहुंच गई। पुलिस घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जा रही है।
हादसा इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में हुआ है। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। Edited by : Sudhir Sharma

