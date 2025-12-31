इंदौर में दूषित पानी से मौत मामले में मीडियाकर्मी पर झल्लाए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय , कहे अपशब्द

अपशब्दों पर प्रकट किया खेद

कैलाश विजयवर्गीय ने अपशब्दों को लेकर खेद जताया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि मैं और मेरी टीम पिछले दो दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए, इस गहरे दु:ख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा। Edited by : Sudhir Sharma