Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इंदौर में दूषित पानी से मौत मामले में मीडियाकर्मी पर झल्लाए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय , कहे अपशब्द

Advertiesment
हमें फॉलो करें Kailash Vijayvargiya

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (23:21 IST)
शहर में दूषित पानी पीने से 10 लोगों की मौत की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर रख दिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद इंदौर के भागीरथपुरा में हुई घटना को लेकर गंभीर हैं और उन्होंने बुधवार को इंदौर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती लोगों से बात कर उनका हाल भी जाना।
पर मीडिया के सवाल पर इस कदर भड़क गए कि अभद्र शब्द तक कह डाले। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मीडियाकर्मी को अभद्र शब्द कहते वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। बैठक में हिस्सा लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बाहर आए तो मीडिया ने सवाल किए। 
जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन को इलाज में खर्च पैसों का रिफंड अभी तक नहीं मिला है। इस पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा- अरे छोड़ो यार, तुम फोकट सवाल मत पूछो। इस पर रिपोर्टर ने कहा- यह फोकट सवाल नहीं है। हम वहां होकर आए हैं। इसके जवाब में मंत्री विजयवर्गीय ने झल्लाते हुए अपशब्द कह दिए।

अपशब्दों पर प्रकट किया खेद  
कैलाश विजयवर्गीय ने अपशब्दों को लेकर खेद जताया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि मैं और मेरी टीम पिछले दो दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए, इस गहरे दु:ख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जहरीले पानी से जान, SIT से जांच की मांग, महापौर और मुख्यमंत्री को पत्र

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels