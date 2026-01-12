इंदौर में चाइनीज मांझे से एक दिन में 3 हादसे, एक की मौत

Indore news in hindi : इंदौर में मकर संक्राति से पहले रविवार को जमकर पतंगबाजी हुई। इस दौरान प्रतिबंध के बाद भी बड़ी संख्या में लोग चाइ‍नीज मांझे का इस्तेमाल करते दिखे। शहर में पिछले 24 घंटे में चाइनीज मांझे की वजह से 3 लोग बुरी तरह घायल हुए। इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई।

खजराना क्षेत्र में स्थित गणेश सेतु पर 45 वर्षीय रघुवीर धाकड़ की गर्दन में धागा अटक गया। वह बाइक समेत नीचे गिर गया। उसकी गर्दन में बड़ा कट लगा था। काफी खून बहने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

कुछ ही देर बाद जूनी इंदौर इलाके में स्थित सपना संगीता रोड पर भी नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र का गला चाइनीज डोर की वजह से कट गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एयरपोर्ट रोड स्थित अखंड नगर में भी एक युवक चाइनीज धागे की चपेट में आ गया। उसके सिर में 10 टांके आए हैं।

गौरतलब है कि 48 घंटे में शहर में चाइनीज धागे से पतंगबाजी के चलते 2 लोग मारे गए हैं। लगातार हो रही घटनाओं के बाद भी शहर पंतगबाजी के दौरान चाइनीज मांजे का इस्तेमाल हो रहा है।

