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कहां गायब हुआ प्रेमानंद महाराज का भक्‍त, इंदौर से हुआ था लापता, दूसरे दिन भी नहीं चला पता, देहरादून निकला परिवार

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premanand maharaj
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 (17:26 IST) Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (17:29 IST)
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इंदौर से लापता हुए 15 साल के लड़के का दूसरे दिन भी कोई पता नहीं चला। वो गुरुवार को घर से निकला था। निकलने से पहले उसने घरवालों के नाम चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि वो अब अपने असली परिवार के पास जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लड़का प्रेमानंद महाराज के पास गया होगा, क्‍योंकि वो लगातार उनके प्रवचन वाले वीडियो और रील्‍स देखता था। वो प्रेमानंद महाराज से बेहद प्रभावित था।

लापता होने के बाद परिजनों ने उसे कई जगह तलाशा, लेकिन गुरुवार को उसका पता नहीं चला। अब परिजन खुद देहरादून के लिए निकले हैं, क्योंकि उसकी गूगल हिस्ट्री में देहरादून सर्च की जानकारी मिली है। परिजनों ने सोशल मीडिया पर भी उसके लापता होने की सूचना वायरल की है। उधर पुलिस भी उसे खोज रही है। इंदौर पुलिस ने बच्चे की जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस और रेलवे पुलिस को भी दी है, ताकि वे उसे स्टेशनों पर ही ट्रेस कर लें।

क्‍या लिखा था लेटर में : किशोर ने परिवारवालों के लिए एक पत्र भी छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा कि परिजन उसकी चिंता न करें, वह अपने असली परिवार के पास जा रहा है। आप लोग मुझे खोजना मत और न ही रोना। परिवार ने थाने में अपने बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई और उसके तमाम फोटो व हुलिए की जानकारी पुलिस को दी है। वह घर से एक बैग लेकर निकला है और घर से कुछ कपड़े भी ले गया है। उसके पास कितने पैसे हैं, इसकी जानकारी परिजनों को नहीं है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस : बस्ती के सीसीटीवी फुटेज में वह नजर भी आ रहा है। उन फुटेजों को भी पुलिस को सौंपा गया है। किशोर ने देहरादून जाने वाली ट्रेन भी गूगल पर सर्च की थी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस के साथ भी बच्चे की जानकारी साझा की गई है। परिजनों ने बताया कि किशोर स्वामी प्रेमानंद महाराज के वीडियो काफी देखता था और भजन भी खूब सुनता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था और उसकी बातों से भी यह बात झलकती थी। पढ़ाई में वह औसत है।
Edited By: Naveen R Rangiyal

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