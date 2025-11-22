कौन हैं इंदौर की रोहिणी घावरी जिसने सांसद चंद्रशेखर को दी धमकी, कहा— अमित शाह भी तुझे नहीं बचा पाएंगे

Biodata Maker

, शनिवार, 22 नवंबर 2025 (12:52 IST)
यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर और इंदौर की रहने वाली उनकी कथित पूर्व प्रेमिका डॉ. रोहिणी घावरी के बीच का विवाद अब और उग्र हो गया है। डॉ. रोहिणी ने सांसद पर अपने बुजुर्ग माता-पिता को जेल भिजवाने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट करते हुए रोहिणी ने चंद्रशेखर को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने लिखा कि फिर अमित शाह भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। स्विट्जरलैंड में रह रही रोहिणी ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर उनके माता-पिता को जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं। जानते हैं आखिर कौन हैं डॉ रोहिणी घावरी और क्‍या है उनका इंदौर से कनेक्‍शन।

दरअसल, डॉ. रोहिणी घावरी इंदौर के बीमा अस्पताल में काम करने वाली एक सफाईकर्मी की बेटी हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया और 2019 में उच्च शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड गईं। वहां पढ़ाई के दौरान ही वह चंद्रशेखर के संपर्क में आईं और दोनों कथित तौर पर तीन साल तक रिलेशनशिप में रहे। बाद में रोहिणी ने चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। वर्तमान में वह स्विट्जरलैंड में नौकरी करने के साथ एनजीओ भी चलाती हैं।

इंडिया आकर अपनी ताकत दिखाऊंगी : स्विट्जरलैंड में रह रहीं डॉ. रोहिणी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मेरे मम्मी-पापा मेरे लिए भगवान की तरह हैं। उन्हें थोड़ी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश मत करना, वरना मैं इंडिया आकर अपनी ताकत दिखाऊंगी। उन्होंने लिखा कि फिर अमित शाह भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। रोहिणी ने साफ कहा कि लड़ाई मुझसे है तो मुझसे लड़ो, पूरे देश में मेरे खिलाफ एफआईआर करवाओ या मेरी हत्या करवा दो, लेकिन परिवार को बीच में मत लाओ।

सुसाइड करने की धमकी दी थी : एक अन्य पोस्ट में रोहिणी ने लिखा कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, लेकिन अब जानी दुश्मन बन गई हूं। अब तुझे पूरी तरह से खत्म करूंगी। उन्होंने लिखा कि जब बात माता-पिता पर आती है तो बच्चे हर मर्यादा लांघ देते हैं। रोहिणी ने भारत वापस आने का संकेत देते हुए चंद्रशेखर को इंतजार करने की चेतावनी दी है। बता दें कि यह विवाद नया नहीं है। करीब दो महीने पहले भी डॉ. रोहिणी ने सोशल मीडिया पर सुसाइड करने की धमकी दी थी। उन्होंने चार घंटे के भीतर तीन पोस्ट किए थे, जिनमें से एक में चंद्रशेखर, उनकी पत्नी और बच्चे की तस्वीर साझा की थी। उन्होंने लिखा था कि मेरा जीवन बर्बाद करके खुशियां मना रहे हो, आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी। उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए अपनी लाश भी भारत न लाने की बात कही थी।
