Happy birthday Ruskin Bond : लेखक रस्किन बांड के बारे में 5 खास बातें

1 रस्किन बांड ने अपना पहला उपन्यास 17 वर्ष की आयु में ही लिख दिया था। जिसका नाम 'the room on the roof' है। इसके लिए उन्हें जॉन लेवेलिन मेमोरियल पुरस्कार मिला था।