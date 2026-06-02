हवा में उड़ता 'हनुमान भक्त': 10,000 फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग करते हुए पढ़ी चालीसा, रोंगटे खड़े कर देगा Video

Publish Date: Tue, 02 Jun 2026 (15:57 IST)
Updated Date: Tue, 02 Jun 2026 (16:03 IST)
Viral Video: सोशल मीडिया पर आपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के कई खतरनाक और थ्रिलिंग वीडियो देखे होंगे, लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर जो क्लिप तहलका मचा रही है, उसे देखकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा- 'अद्भुत!' मामला हिमाचल प्रदेश के मनाली का है, जहां जमीन से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर हवा से बातें करते हुए एक शख्स ने आस्था और साहस का ऐसा नजारा पेश किया कि देखने वालों की सांसें थम गईं।
एडवेंचर के बीच 'बजरंग बली' की भक्ति
मनाली की खूबसूरत वादियों के बीच पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा रहे यह शख्स कोई आम टूरिस्ट नहीं, बल्कि इंदौर के वकील दिलीप नगर हैं। आमतौर पर इतनी ऊंचाई पर हवा के झोंकों के बीच अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन एडवेंचर के इस पीक पर भी दिलीप नगर का चेहरा एकदम शांत था। उनके हाथों में हनुमान चालीसा की किताब थी और वे पूरी एकाग्रता व भक्ति के साथ हवा में उड़ते हुए पाठ कर रहे थे।
यहाँ देखें रोमांच और आस्था का यह अनोखा कॉम्बिनेशन: हवा के तेज शोर के बीच जब दिलीप ने पूरे आत्मविश्वास के साथ चालीसा पढ़ना शुरू किया, तो उनके गाइड ने इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद कर लिया।
इंटरनेट पर लगा कमेंट्स का तांता, लोग बोले- 'जय श्री राम'
सोशल मीडिया पर शेयर होते ही यह वीडियो आग की तरह फैल गया है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं। नेटिजन्स इस वीडियो को जमकर री-शेयर कर रहे हैं।
एक यूजर ने लिखा: "साहस और आस्था का ऐसा मेल पहले कभी नहीं देखा, रोंगटे खड़े हो गए।"
दूसरे यूजर ने कमेंट किया: "जब संकटमोचन साथ हों, तो डर कैसा! अद्भुत नजारा।"
कमेंट सेक्शन में “जय श्री राम”, “बजरंगबली की कृपा” और “हनुमान जी की जय” जैसे संदेशों की भरमार देखने को मिली।
यह वायरल वीडियो हवा की लहरों पर तैरती भक्ति का यह नजारा वाकई यह साबित करता है कि अगर दिल में अटूट विश्वास हो, तो डर की कोई जगह नहीं बचती। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा, तो यकीन मानिए आप कुछ बहुत ही शानदार मिस कर रहे हैं। सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, बल्कि विश्वास और आत्मबल की एक प्रेरणादायक कहानी बन गया है।
About Writer
वेबदुनिया फीचर टीम
अनुभवी लेखक, पत्रकार, संपादक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए गहन और विचारोत्तेजक आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें