जानिए भारत में समोसे की एंट्री का दिलचस्प इतिहास, कैसे और कहां से आया है समोसा

Samosa Histry in India : समोसा भारत का एक ऐसा लोकप्रिय नाश्ता है जो आपको अमूमन हर शहर, कस्बे और गांव में आसानी से मिल जाएगा। समोसे की ख्याति भारत में ही नहीं विदेशों में भी है। अपने कुरकुरेपन और स्वादिष्ट मसाले के लिए मशहूर समोसा हर आयु वर्ग का चहीता है। आज भी जब घर पर मेहमान आए, तो हर किसी के दिमाग में सबसे पहला खयाल समोसा सर्व करने का ही आता है।





लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका पसंदीदा स्नैक समोसा भारत नहीं बल्कि विदेशी धरती की देन है! यह सुनकर आप भले ही आश्चर्य में पड़ जाएं मगर हकीकत यही है कि हमारे देश में नाश्ते का सबसे लोकप्रिय विकल्प माना जाने वाला समोसा दरअसल मध्य पूर्व से भारत आया है। आज इस आलेख में हम आपको समोसे के दिलचस्प इतिहास (How Samosa Came To India) से परिचित करवाते हैं।