पहाड़ी इलाकों में ही क्यों फटते हैं बादल, समझिए क्या है इसके पीछे विज्ञान

why do clouds burst on mountains: भारत के पहाड़ी इलाकों में हर साल मॉनसून के दौरान बादल फटने (cloudburst) की खबरें आम हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में यह घटना अक्सर देखने को मिलती है, जिसके चलते भारी जान-माल का नुकसान होता है। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है, सड़कें टूट जाती हैं, और कभी-कभी तो पूरा गांव ही इसकी चपेट में आ जाता है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अचानक बादल फटने से भयंकर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पहाड़ों में ही बादल फटने की घटना क्यों होती है? बादल फटते कैसे हैं? और क्या इसमें कोई सच्चाई है कि बादल फटने पर आसमान से एक ही बार बहुत सारा पानी जमीन पर गिरता है? आइए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं।