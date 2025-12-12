पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती, पुतिन ने 40 मिनट तक कराया इंतजार, बिन बुलाए मीटिंग रूम में घुसे

यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद होने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई यूज़र्स ने इसे पाकिस्तान की 'कूटनीतिक विफलता' इसका मजाक बनाया। एक यूजर ने लिखा, 'पुतिन भिखारियों पर वक्त बर्बाद नहीं करते' जबकि दूसरे ने कहा कि ट्रंप ने भी इनके साथ यही किया था। यह कार्यक्रम तुर्कमेनि‍स्तान की राजधानी अश्गाबात में आयोजित इंटरनेशनल फोरम फॉर पीस एंड ट्रस्ट के तहत हुआ। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ सहित कई देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए। Edited by : Sudhir Sharma