Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






LAC विवाद पर आया चीन की सेना का बड़ा बयान, कही यह बात

Advertiesment
हमें फॉलो करें India-China

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बीजिंग , शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (00:08 IST)
भारत और अमेरिका के बीच छिड़े टैरिफ वॉर के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) विवाद को लेकर चीन की सेना ने का बड़ा बयान सामने आया है। चीन की सेना ने गुरुवार को कहा कि हाल में हुई सकारात्मक और रचनात्मक सीमा वार्ता में 10 सूत्री सहमति बनने के बाद चीन और भारत को अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलकर शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 19 अगस्त को दिल्ली में भारत-चीन सीमा प्रश्न पर 24वें दौर की वार्ता की।
ALSO READ: Weather Update : देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार, सड़कें बंद, कहीं डूबा घर तो कहीं फंसे लोग
चीन के रक्षा प्रवक्ता झांग शियाओगांग ने वार्ता के परिणामों पर पहली बार टिप्पणी करते हुए कहा कि वार्ता के दौरान, 10 सूत्री आम सहमति बनी और दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य माध्यमों से सीमा प्रबंधन और नियंत्रण तंत्र का उपयोग करने पर सहमत हुए।
ALSO READ: RSS सरकार को यह नहीं बताता कि Donald Trump से कैसे निपटें, मोहन भागवत
झांग ने कहा कि वार्ता के दौरान, दोनों पक्षों ने सकारात्मक और रचनात्मक भावना से चीन-भारत सीमा प्रश्न पर स्पष्ट और गहन विचारों का आदान-प्रदान किया और कई सहमतियों पर पहुंचे।
ALSO READ: Mohan Bhagwat : क्या RSS चला रहा है सरकार, BJP से संघ का मतभेद, क्या बोले मोहन भागवत
झांग ने कहा कि चूंकि इस वर्ष चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को और मजबूत करना चाहिए और दोनों बड़े देशों तथा पड़ोसियों के लिए आपसी सम्मान और विश्वास, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, साझा विकास और परस्पर लाभकारी सहयोग की भावना के साथ एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने का सही रास्ता तलाशना चाहिए।
 
डोभाल-वांग वार्ता से पांच ठोस परिणाम निकले, जिनमें ‘‘सीमा परिसीमन में शीघ्र परिणाम’’ की संभावना तलाशने के लिए परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) के तहत एक विशेषज्ञ समूह का गठन शामिल है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Weather Update : देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार, सड़कें बंद, कहीं डूबा घर तो कहीं फंसे लोग

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels