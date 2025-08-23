ये हैं भारत के 5 सबसे महंगे और शानदार होटल, जहां रुकते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोग

most expensive and luxurious hotels in india: भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और मेहमान नवाजी के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। यहां ऐसे कई होटल हैं, जो न केवल शानदार हैं, बल्कि उनकी कीमत भी आसमान छूती है। ये होटल सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव हैं जो राजा-महाराजाओं जैसा एहसास कराते हैं। आइए जानते हैं भारत के 5 सबसे महंगे और लग्जरी होटलों के बारे में, जहां एक रात का खर्च लाखों में है।





1. रामबाग पैलेस, जयपुर





राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित रामबाग पैलेस को अक्सर 'जयपुर का गहना' कहा जाता है। यह कभी जयपुर के महाराजा का निवास स्थान था, जिसे बाद में एक आलीशान होटल में बदल दिया गया। यहां की वास्तुकला, शाही बगीचे और भव्यता आपको किसी और दुनिया में ले जाती है। यहां सबसे महंगे सुइट, जैसे कि 'राजकुमार सुइट', की कीमत प्रति रात 6 से 10 लाख रुपये तक हो सकती है। इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन होटलों में से एक माना जाता है, जहां एक बार ठहरना हर किसी का सपना होता है।





2. द ओबेरॉय उदयविलास, उदयपुर





उदयपुर, जिसे 'झीलों का शहर' भी कहा जाता है, में स्थित द ओबेरॉय उदयविलास अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यह पिछोला झील के किनारे बसा हुआ है और यहां से अरावली की पहाड़ियों का शानदार नजारा दिखाई देता है। यह होटल मेवाड़ की शाही वास्तुकला से प्रेरित है। यहां का 'कोहिनूर सुइट' सबसे महंगा है, जिसकी कीमत लगभग 7 से 12 लाख रुपये प्रति रात हो सकती है। यहां मेहमानों को निजी पूल और बटलर सेवा जैसी सुविधाएँ मिलती हैं।





3. ताज लेक पैलेस, उदयपुर





पिछोला झील के बीचों-बीच स्थित ताज लेक पैलेस दुनिया के सबसे रोमांटिक होटलों में से एक है। यह 18वीं सदी का सफेद संगमरमर का महल है, जो पानी पर तैरता हुआ दिखाई देता है। यहां का हर कमरा और सुइट राजसी ठाट-बाट से भरा है। यहां का सबसे महंगा सुइट, 'महाराजा सुइट', प्रति रात 5 से 8 लाख रुपये तक हो सकता है। यह होटल जेम्स बॉन्ड फिल्म 'ऑक्टोपसी' में भी दिखाया गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई।





4. द लीला पैलेस, उदयपुर





पिछोला झील के किनारे स्थित एक और शानदार होटल, द लीला पैलेस, अपने बेहतरीन आतिथ्य और लग्जरी सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यहां से सिटी पैलेस और पिछोला झील का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। होटल की वास्तुकला और सजावट राजस्थान की शाही विरासत को दर्शाती है। यहां के 'महाराजा सुइट' की कीमत लगभग 6 से 9 लाख रुपये प्रति रात है, जिसमें निजी पूल और शानदार बालकनी शामिल है।





5. ताज फलकनुमा पैलेस, हैदराबाद





