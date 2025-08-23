Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ये हैं भारत के 5 सबसे महंगे और शानदार होटल, जहां रुकते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोग

Advertiesment
हमें फॉलो करें most expensive hotels in india

WD Feature Desk

, शनिवार, 23 अगस्त 2025 (17:48 IST)
most expensive and luxurious hotels in india: भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और मेहमान नवाजी के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। यहां ऐसे कई होटल हैं, जो न केवल शानदार हैं, बल्कि उनकी कीमत भी आसमान छूती है। ये होटल सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव हैं जो राजा-महाराजाओं जैसा एहसास कराते हैं। आइए जानते हैं भारत के 5 सबसे महंगे और लग्जरी होटलों के बारे में, जहां एक रात का खर्च लाखों में है।

1. रामबाग पैलेस, जयपुर

राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित रामबाग पैलेस को अक्सर 'जयपुर का गहना' कहा जाता है। यह कभी जयपुर के महाराजा का निवास स्थान था, जिसे बाद में एक आलीशान होटल में बदल दिया गया। यहां की वास्तुकला, शाही बगीचे और भव्यता आपको किसी और दुनिया में ले जाती है। यहां सबसे महंगे सुइट, जैसे कि 'राजकुमार सुइट', की कीमत प्रति रात 6 से 10 लाख रुपये तक हो सकती है। इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन होटलों में से एक माना जाता है, जहां एक बार ठहरना हर किसी का सपना होता है।

2. द ओबेरॉय उदयविलास, उदयपुर

उदयपुर, जिसे 'झीलों का शहर' भी कहा जाता है, में स्थित द ओबेरॉय उदयविलास अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यह पिछोला झील के किनारे बसा हुआ है और यहां से अरावली की पहाड़ियों का शानदार नजारा दिखाई देता है। यह होटल मेवाड़ की शाही वास्तुकला से प्रेरित है। यहां का 'कोहिनूर सुइट' सबसे महंगा है, जिसकी कीमत लगभग 7 से 12 लाख रुपये प्रति रात हो सकती है। यहां मेहमानों को निजी पूल और बटलर सेवा जैसी सुविधाएँ मिलती हैं।

3. ताज लेक पैलेस, उदयपुर

पिछोला झील के बीचों-बीच स्थित ताज लेक पैलेस दुनिया के सबसे रोमांटिक होटलों में से एक है। यह 18वीं सदी का सफेद संगमरमर का महल है, जो पानी पर तैरता हुआ दिखाई देता है। यहां का हर कमरा और सुइट राजसी ठाट-बाट से भरा है। यहां का सबसे महंगा सुइट, 'महाराजा सुइट', प्रति रात 5 से 8 लाख रुपये तक हो सकता है। यह होटल जेम्स बॉन्ड फिल्म 'ऑक्टोपसी' में भी दिखाया गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई।

4. द लीला पैलेस, उदयपुर

पिछोला झील के किनारे स्थित एक और शानदार होटल, द लीला पैलेस, अपने बेहतरीन आतिथ्य और लग्जरी सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यहां से सिटी पैलेस और पिछोला झील का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। होटल की वास्तुकला और सजावट राजस्थान की शाही विरासत को दर्शाती है। यहां के 'महाराजा सुइट' की कीमत लगभग 6 से 9 लाख रुपये प्रति रात है, जिसमें निजी पूल और शानदार बालकनी शामिल है। 

5. ताज फलकनुमा पैलेस, हैदराबाद

हैदराबाद में स्थित ताज फलकनुमा पैलेस 'आसमान का आईना' के रूप में जाना जाता है। यह 19वीं सदी का महल है, जो कभी हैदराबाद के निजाम का निवास स्थान था। इसे दुनिया के सबसे महंगे और आलीशान होटलों में से एक माना जाता है। यहां का 'निजाम सुइट', जो कभी निजाम का निजी कक्ष था, दुनिया के सबसे शानदार सुइट्स में से एक है। इसकी कीमत 7 से 10 लाख रुपये प्रति रात हो सकती है। यहां रुकने वाले मेहमानों को शाही अंदाज में घोड़े-गाड़ी में बैठाकर ले जाया जाता है।
ALSO READ: ये हैं भारत के 5 बड़े मुस्लिम कारोबारी, जानिए किस मशहूर ब्रांड के हैं मालिक और कितनी है संपत्ति


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels