Cloudburst causes floods in 3 districts of Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद लापता हुए 45 से अधिक लोगों का पता लगाने के लिए बचावकर्मियों ने ड्रोन तैनात किए हैं। बाढ़ की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ शिमला और कुल्लू जिले की सीमा पर स्थित समेज का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया और पीड़ितों से बात की।