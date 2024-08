Weather Update : राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Heavy rain in many areas of Rajasthan : राजस्थान में बीते 24 घंटे के दौरान भारी से बेहद भारी बारिश हुई। बीकानेर जिले के खाजूवाला में सबसे अधिक 19 सेंटीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आगामी 24 घंटे के दौरान अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई जिलों में मानसून सक्रिय रहने तथा कहीं-कहीं भारी और कहीं अति भारी बारिश की प्रबल संभावना है।