Cyclone Ditwah : श्रीलंका में दित्वा चक्रवात के कारण 193 लोगों की मौत, 228 लापता, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एनडीआरएफ के कर्मी श्रीलंका में स्थानीय अधिकारियों के साथ करीबी समन्वय के तहत राहत अभियान जारी रखे हुए हैं। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत एनडीआरएफ के 80 कर्मियों के 2 तलाश एवं बचाव दलों को श्रीलंका भेजा है। Edited by : Sudhir Sharma