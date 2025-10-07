ट्रंप ने एक बार फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका आने वाले ट्रकों पर लगेगा टैक्स

टैरिफ पर अपना रुख बदलने के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने कहा कि अगर मेरे पास टैरिफ लगाने का अधिकार न होता, तो 7 में से कम से कम 4 युद्ध छिड़ जाते। अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो वे इसके लिए तैयार थे। सात विमान मार गिराए गए। मैं ठीक-ठीक नहीं बताना चाहता कि मैंने क्या कहा, लेकिन मैंने जो कहा वह बहुत प्रभावी था। हमने न केवल सैकड़ों अरब डॉलर कमाए, बल्कि टैरिफ के कारण हम शांति रक्षक भी हैं।
Beginning November 1st, 2025, all Medium and Heavy Duty Trucks coming into the United States from other Countries will be Tariffed at the Rate of 25%. Thank you for your attention to this matter!— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 6, 2025