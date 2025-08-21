Dharma Sangrah

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री जयशंकर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मॉस्को , गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (21:14 IST)
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और समझा जाता है कि उन्होंने भारत-रूस संबंधों को और विस्तारित करने के तरीकों पर चर्चा की। यह बैठक जयशंकर द्वारा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ व्यापक वार्ता के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।
 
जयशंकर ने लावरोव के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि हमारा मानना ​है कि भारत और रूस के बीच संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सबसे प्रमुख संबंधों में से एक रहे हैं।" उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक समन्वय, नेतृत्व के बीच आपस में संपर्क और लोकप्रिय भावना इसके प्रमुख मुख्य प्रेरक तत्व बने हुए हैं। विदेश मंत्री मंगलवार को मास्को पहुंचे ताकि नवंबर या दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के विभिन्न पहलुओं को अंतिम रूप दिया जा सके। 
नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने जयशंकर की तीन दिवसीय रूस यात्रा को लेकर कहा कि उनकी यात्रा का मकसद दीर्घकालिक और वक्त की कसौटी पर कसी गई भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है।  इनपुट भाषा Edited by : Sudhir Sharma

