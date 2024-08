नेपाल में हेलीकॉप्टर दुर्घटना, 4 चीनी पर्यटकों समेत 5 लोगों की मौत

Five people died in helicopter crash in Nepal : नेपाल में बुधवार को काठमांडू के उत्तर-पश्चिम में पर्वतीय क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 चीनी पर्यटकों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब नेपाल का ‘एयर डायनेस्टी हेलीकॉप्टर 9एन-एजेडी’ काठमांडू से रसुवा जा रहा था। हेलीकॉप्टर अपराह्न 1:54 बजे काठमांडू से रवाना हुआ था।