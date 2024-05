वाइस प्रेसिडेंट मुखबेर ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति बने, भारत में 1 दिन का शोक

Vice President Mohammad Mukhber becomes the interim president of Iran : ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने सोमवार को यह ऐलान किया। भारत में 1 और ईरान में 5 दिन का शोक मनाया जाएगा। कल तबरीज में रईसी का अंतिम संस्कार होगा। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं।