राम मंदिर ध्वजारोहण पर Pakistan की टिप्पणी पर भारत का तीखा जवाब, विदेश मंत्रालय ने कहा- 'नैतिक अधिकार नहीं'

अयोध्या स्थित राम मंदिर पर पवित्र ध्वज फहराए जाने को लेकर पाकिस्तान की टिप्पणी पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दूसरों को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के प्रति रवैये को 'कट्टरता, दमन और व्यवस्थित उत्पीड़न से भरा रिकॉर्ड' बताया।