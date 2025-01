Donald Trump : भारत की अमेरिका से ट्रेड वॉर टालने की कोशिश, डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख के बाद 18,000 अवैध प्रवासियों को स्वदेश लाने की तैयारी

india will bring back 18000 citizens from america agreed with trump administration : डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने टैक्स-टैरिफ उन्होंने अवैध प्रवासियों को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को खदेड़ा जाएगा। ब्लूमबर्ग की एक खबर के मुताबिक भारत ट्रंप को खुश करने और ट्रेड वॉर टालने के लिए अमेरिका से अपने 18,000 अवैध प्रवासियों को वापस लाने के लिए तैयार है। दोनों देशों ने इन अवैध प्रवासियों की पहचान की है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले 5 वर्षों में 2 लाख अवैध भारतीय अप्रवासियों का दस्तावेजीकरण किया गया है।