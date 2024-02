America में भारतीय मूल के बुजुर्ग की हत्या, किराए से कमरा लेने पर हुआ विवाद

Murder of an elderly Indian origin man in America : अमेरिका के अलबामा में एक कमरे को लेकर हुए विवाद के बाद एक ग्राहक ने 76 वर्षीय भारतीय मूल के मोटल मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। सड़क किनारे यात्रियों के अल्प विश्राम और ठहरने के अपेक्षाकृत छोटे होटल को मोटल कहते हैं।