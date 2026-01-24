Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ईरानी सेना के कमांडर की अमेरिका को चेतावनी, कहा- इशारा मिलते ही दब जाएगा ट्रिगर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Iranian army commander warns the US

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

तेहरान , शनिवार, 24 जनवरी 2026 (20:31 IST)
Iranian army commander warns the US : अमेरिका और ईरान के बीच फिर तनाव तेज हो गया है। ईरान की अर्धसैनिक शक्ति इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने आज अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी फोर्स पहले से कहीं ज्यादा तैयार है और ट्रिगर पर उंगली रखे हुए है। उन्होंने कहा कि केवल इशारा मिलने की देरी है और ट्रिगर दब जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिकी युद्धपोत मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं और वॉशिंगटन तथा तेहरान के बीच तनाव चरम पर है। मध्य पूर्व में अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती के ट्रंप के बयान के बाद तनाव और बढ़ गया है।

खबरों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच फिर तनाव तेज हो गया है। ईरान की अर्धसैनिक शक्ति इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने आज अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी फोर्स पहले से कहीं ज्यादा तैयार है और ट्रिगर पर उंगली रखे हुए है। उन्होंने कहा कि केवल इशारा मिलने की देरी है और ट्रिगर दब जाएगा।
ALSO READ: क्‍या भारत से टैरिफ हटाने की तैयारी में हैं ट्रंप, अमेरिकी वित्तमंत्री बेसेंट ने दिए ये संकेत
यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिकी युद्धपोत मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं और वॉशिंगटन तथा तेहरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि मिडिल ईस्ट की ओर अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा बेड़ा भेजा जा रहा है, जिसे उन्होंने ‘आर्माडा’ करार दिया। इसके जवाब में ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का हमला पूर्ण युद्ध के रूप में देखा जाएगा। 
 
ईरान ने सेना हाई अलर्ट पर रखी है। हालात इतने बिगड़े कि फ्रांस की एयरलाइंस ने इसराइल, दुबई और सऊदी अरब की उड़ानें रद्द कर दीं यानी ईरान कहना चाह रहा है कि अमेरिका की ओर से एक गोली भी चलाई गई तो वह इसे पूरा युद्ध मान लेगा। मध्य पूर्व में अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती के ट्रंप के बयान के बाद तनाव और बढ़ गया है।
ALSO READ: ट्रंप ने ईरान की ओर भेजा विनाशकारी नौसैनिक बेड़ा, Iran की दो टूक इस बार होगा हिसाब बराबर
ईरानी सेना के कमांडर ने कहा कि अगर सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने कहा कि ईरान की उंगली ट्रिगर पर है। अमेरिकी युद्धपोत मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं और वॉशिंगटन तथा तेहरान के बीच तनाव चरम पर है।
ALSO READ: ग्रीनलैंड गोल्डन डोम विवाद: ट्रंप की कनाडा को चेतावनी, साल भर में चीन कर लेगा कब्जा
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव उस हिंसक दमन के बाद और गहरा गया है, जो 28 दिसंबर को शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान देखने को मिला। ये प्रदर्शन ईरान की मुद्रा रियाल के अचानक ढहने के बाद भड़के थे और करीब दो सप्ताह तक देश के कई हिस्सों में फैले रहे। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ईरान को चेतावनी दी है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

उत्‍तर प्रदेश ने बनाया नया रिकॉर्ड, 26 हजार से अधिक गांवों में पहुंचा 'हर घर जल'

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels