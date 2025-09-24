पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला, धमाके के वक्‍त ट्रेन में सवार थे 270 यात्री

Jaffar Express Attack News : पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। बलूचिस्तान के मस्तुंग में हुए बम धमाके से ट्रेन पटरी से उतर गई। इस घटना में महिलाओं और बच्चों समेत 10 से अधिक लोग घायल हो गए। यह ट्रेन क्‍वेटा से पेशावर के लिए रवाना होने वाली थी। विस्फोट के तुरंत बाद सुरक्षाबल और पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। रेलवे ने पुष्टि की है कि विस्फोट के समय ट्रेन में 270 यात्री सवार थे। इसी साल बलूचिस्तान के ही माच इलाके में जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ था, जिसमें 6 सैन्यकर्मी मारे गए थे और ट्रेन के 450 से अधिक यात्रियों को बंदी बना लिया गया था।

पाकिस्तान रेलवे के अनुसार, विस्फोट के बाद जाफर एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए और उनमें से एक पलट गया। रेलवे ने पुष्टि की है कि विस्फोट के समय ट्रेन में 270 यात्री सवार थे। ट्रेन को कुछ देर के लिए रोका गया, लेकिन सुरक्षा मंजूरी के बाद उसे आगे बढ़ने दिया गया, क्योंकि पटरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था।

रेल मंत्रालय ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी साल बलूचिस्तान के ही माच इलाके में जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ था, जिसमें 6 सैन्यकर्मी मारे गए थे और ट्रेन के 450 से अधिक यात्रियों को बंदी बना लिया गया था।

Edited By : Chetan Gour