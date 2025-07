ये हैं दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम देशों की नई लिस्ट, कौन से नंबर पर है पाकिस्तान

List of Richest Muslim Countries in the world: दुनिया की अर्थव्यवस्था में तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों का गहरा प्रभाव है, और इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण मध्य पूर्व के कई मुस्लिम देशों की समृद्धि में देखा जा सकता है। ये देश अपने विशाल ऊर्जा भंडारों और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल ही में जारी हुई दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम देशों की नई लिस्ट ने एक बार फिर इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे कुछ देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, जबकि कुछ अन्य अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। इस लिस्ट में कई जाने-माने नाम हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल है? आइए जानते हैं इस लिस्ट के प्रमुख देशों और उनकी समृद्धि के पीछे के कारणों को।