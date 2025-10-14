Dharma Sangrah

नेपाल के बाद यहां फूटा GenZ का गुस्सा, राष्‍ट्रपति देश छोड़कर भागे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 (11:13 IST)
GenZ movement in Madagascar : नेपाल के बाद अफ्रीकी देश मेडागास्कर पानी की कमी को लेकर जेन-जी का गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। जेनजी के प्रदर्शन से घबराकर मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना देश छोड़कर भाग गए।
 
मेडागास्कर में नेता प्रतिपक्ष, सेना और विदेशी राजनयिकों ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है। विपक्ष के नेता सितेनी ने बताया कि रविवार को सेना की एक टुकड़ी भी जेन-जी प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गई थी, इसके बाद राष्ट्रपति एंड्री देश से चले गए। राष्ट्रपति के जाने की सूचना मिलने के बाद हमने राष्ट्रपति भवन के स्टाफ को बुलाया था। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि एंड्री किसी को बिना बताए देश से भाग गए हैं।
 
सोमवार की देर रात फेसबुक पर लोगों को संबोधित करते हुए राजोइलिना ने कहा कि वो अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए किसी सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। हालांकि, वो कहां हैं? इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया है। उनका कहना है कि वो मेडागास्कर को बर्बाद नहीं होने देंगे। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति एंड्री फ्रांस के सैन्य विमान में बैठकर देश से भागे हैं।
 
गौरतलब है कि नेपाल और केन्या में जेन-जी आंदोलन को देखते हुए 25 सितंबर को मेडागास्कर के युवाओं ने भी पानी और बिजली की कमी का हवाला देते हुए सरकार पर हल्ला बोल दिया। सेना ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। इससे राष्ट्रपति एंड्री की मुश्किलें बढ़ गईं। प्रदर्शनकारी लगातार एंड्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।
edited by : Nrapendra Gupta 

