Pakistan : PM बनते ही शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ उगला जहर, कश्मीर को लेकर क्या बोले

Shehbaz Sharif returns as Pakistans PM for second term : पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर कश्मीर का राग अलापा है। हालांकि उन्होंने पड़ोसियों सहित सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध सुधारने का भी संकल्प जताया। शहबाज ने कहा कि हम पड़ोसियों के साथ समानता के आधार पर संबंध रखेंगे। शहबाज ने इंटरनेशनल कम्युनिटी पर हमला बोलते हुए कहा इन मुद्दों को लेकर दुनिया के होंठ सिले हुए हैं।