शहबाज शरीफ बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, गठबंधन सरकार का करेंगे नेतृत्व

Shahbaz Sharif became the Prime Minister of Pakistan : पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के वरिष्ठ नेता शहबाज शरीफ नवनिर्वाचित संसद में आसानी से बहुमत हासिल करने के बाद रविवार को दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। वह गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। शहबाज शरीफ को 336 सदस्यीय सदन में 201 वोट मिले।