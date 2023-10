ब्रिटेन में दुनिया के पहले 'एआई सुरक्षा संस्थान' की होगी स्थापना : ऋषि सुनक

AI security institute will be set up in Britain : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गुरुवार को कहा कि उनका देश कृत्रिम मेधा (AI) के नए स्वरूपों के परीक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और यहीं दुनिया के पहले 'एआई सुरक्षा संस्थान' का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा।