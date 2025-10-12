Biodata Maker

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कैलिफोर्निया , रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (15:46 IST)
Helicopter crash : अमेरिका में शनिवार को एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में सड़क पर खड़े 3 लोगों समेत 5 लोग घायल हुए हैं।
 
यह हादसा शनिवार दोपहर करीब दो बजे कैलिफोर्निया के हंटिंगटन स्ट्रीट और पैसिफिक कोस्ट हाइवे के पास हुआ। हादसे के बाद सभी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है।
इसमें दिखाई दे रहा कि हेलीकॉप्टर काफी नीचे से उड़ान भर रहा था, उसी दौरान हेलीकॉप्टर के पंख वहां मौजूद ताड़ के पेड़ों की पत्तियों से टकरा गए। इस दौरान हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो गया। शुरू में हेलीकॉप्टर गोल गोल घुमा और फिर क्रेश होकर नीचे गिर गया।
