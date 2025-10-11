dipawali

टीटीपी ने लिया काबुल हमले का बदला, पाकिस्तान में पीटीएस पर किया हमला

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (10:47 IST)
TTP attack in Pakistan : पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकवादियों ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर बड़ा हमला कर दिय। इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में 6 आतंकवादियों को मार गिराया। ALSO READ: पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक से काबुल में कोहराम, क्या मारा गया TTP चीफ मेहसूद?
 
इस हमले को टीटीपी का पाकिस्तान के काबुल पर किए हमले का जवाब माना जा रहा है। यह हमला पाकिस्तान के काबुल पर टीटीपी सरगना नूर वली महसूद को निशाना बनाकर किए हवाई हमले के 24 घंटे के भीतर किया गया है।
 
मीडिया खबरों के अनुसार, पहले पाकिस्तान में एक कार बम धमाका हुआ। इसके बाद कई हमलावर पुलिस ट्रेनिंग परिसर में घुस गए। इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस हमले में हताहतों की संख्‍या ज्यादा हो सकती है।
 
पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने भी इस हमले का करारा जवाब दिया और 6 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ स्थल को घेर लिया है। समाचार लिखे जाने तक मुठभेड़ जारी थी।
 
तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने काबुल पर गुरुवार की देर रात किए गए हमले को लेकर पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भी कहा कि वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। मुत्ताकी ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि उसे सीमापार की कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानी जनता के धैर्य और साहस को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।
edited by : Nrapendra Gupta

कर्मचारी की हार्ट अटैक से दर्दनाक मौत, साथी काम करते रहे, सामने बैठा मालिक चलाता रहा मोबाइल

