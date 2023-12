लोग जलवायु सम्मेलनों के लिए अब भी निजी जेट से क्यों सफर कर रहे हैं?

Still traveling by private jet for climate conferences : ऋषि सुनक, डेविड कैमरन और किंग चार्ल्स दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन, सीओपी28 में लगभग 200 देशों के 70,000 से अधिक प्रतिनिधियों में से सिर्फ 3 हैं। लेकिन वे उन सैकड़ों लोगों में शामिल हैं, जो प्राइवेट जेट (private jet) से वहां पहुंचे। वास्तव में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और किंग ने 3 अलग-अलग विमानों में यात्रा की।