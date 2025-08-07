sawan somwar

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






भारत पर आज से 25 फीसदी टैरिफ, ट्रंप ने फिर दी धमकी, आखिर क्या चाहते हैं अमेरिकी राष्‍ट्रपति?

ट्रंप प्रशासन ने पिछले सप्ताह ही भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी जो 7 अगस्त से प्रभावी हो गया है। अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क 21 दिनों बाद प्रभावी होगा।

Advertiesment
हमें फॉलो करें modi trump

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन , गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (08:50 IST)
Trump Tariff : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत, रूस से तेल खरीद के मामले में चीन के बहुत करीब है और उसे 50 प्रतिशत टैरिफ देना होगा। ट्रंप प्रशासन ने पिछले सप्ताह ही भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी जो 7 अगस्त से प्रभावी हो गया है। अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क 21 दिनों बाद यानी 27 अगस्त से प्रभावी होगा। उन्होंने संकेत दिया कि आपको और भी सख्त प्रतिबंध देखने को मिलेंगे।
 
ट्रंप ने ओवल कार्यालय में कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमने तेल को लेकर भारत पर 50 प्रतिशत का शुल्क लगाया है। वे दूसरे सबसे बड़े खरीदार हैं और रूस से तेल खरीद के मामले में चीन के बहुत करीब हैं। ALSO READ: अन्यायपूर्ण, अनुचित और असंगत, डोनाल्ड ट्रैप के टैरिफ बढ़ाने पर भारत क्या लेगा एक्शन
 
ट्रंप ने रूस से तेल खरीद जारी रखने पर भारत से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने के कार्यकारी आदेश पर बुधवार को हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में लगने वाला शुल्क अब बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है, जो कि किसी भी देश पर अमेरिका द्वारा लगाए गए सबसे ऊंचे शुल्कों में से एक है।

अमेरिकी राष्‍ट्रपति चाहते हैं कि भारत रूस से तेल की खरीदी बंद कर दें। हालांकि भारत ने भी स्पष्‍ट कर दिया है कि रूस से तेल की खरीदी जारी रहेगी। ALSO READ: डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लगाया कितना टैरिफ, भारत पर सबसे ज्यादा
 
टिम कुक का बड़ा एलान : इस बीच व्हाइट हाउस के एक कार्यक्रम में ट्रंप के साथ एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टिम कुक, उपराष्ट्रपति जे डी वेंस, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक भी मौजूद थे। इस दौरान एप्पल ने घोषणा की कि वह अगले चार वर्षों में अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश करेगी।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू

सम्बंधित जानकारी

होम
श्रावण मास
Shorts
फोटो
Reels