तुर्की में संसद के पास आतंकी हमला, जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर ढेर

Terrorist attack near the parliament in turkey : तुर्की की राजधानी अंकारा में रविवार को संसद के पास एक भीषण बम विस्फोट हुआ है। तुर्की के आंतरिक मंत्रालय ने इस विस्फोट को 'आतंकवादी हमला' करार दिया। मंत्रालय ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा, एक सैन्य वाहन में सवार होकर 2 आत्मघाती हमलावर सुरक्षा महानिदेशालय के प्रवेश द्वार पहुंचे और बम से हमला कर दिया। खबरों के अनुसार, जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को भी ढेर कर दिया है।