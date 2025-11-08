अफ्रीकी देश माली में आतंकियों ने किया 5 भारतीयों का अपहरण

5 Indians kidnapped in Mali: पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में आईएसआईएस और अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने पांच भारतीयों का अपहरण कर लिया। यह घटना माली के पश्चिमी इलाके कोबरी के पास की है। ये सभी भारतीय एक विद्युतीकरण परियोजना पर काम कर रही एक निजी कंपनी के कर्मचारी थे। हालांकि किसी भी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक है कि इसके पीछे अलकायदा और आईएसआईएस आतंकवादियों का हाथ हो सकता है।

बाकी कर्मचारी बामाको शिफ्ट : यह घटना गुरुवार (6 नवंबर 2025) की है। हालांकि यह जानकारी सामने नहीं आई है कि जिन भारतीयों का अपहरण किया गया है, वे किस राज्य के हैं। कंपनी के एक प्रतिनिधि के अनुसार, इसके बाद आतंकवादियों के डर बाकी कर्मचारियों को माली की राजधानी बामाको में शिफ्ट किया गया है। माली में 2012 में तख्तापलट हुआ था। इसके बाद से ही कभी शांति नहीं रही।

माली कई वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता और चरमपंथी हिंसा से जूझ रहा है। वर्तमान में यहां सेना का शासन है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, माली में करीब 400 भारतीय नागरिक काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े हैं।

जुलाई में भी हुआ था भारतीयों का अपहरण : जुलाई 2025 में भी आतंकियों ने तीन भारतीयों का अपहरण किया था, जिनमें राजस्थान, ओडिशा और तेलंगाना के नागरिक शामिल थे। उस समय अपहरण की जिम्मेदारी अलकायदा से जुड़े संगठन जमात नुसरत अल-इस्लाम वल-मुसलमीन (JNIM) ने ली थी। सितंबर 2024 में JNIM के आतंकियों ने दो अमीराती और एक ईरानी नागरिक का अपहरण किया था, जिन्हें बाद में 5 करोड़ डॉलर की फिरौती देकर रिहा कराया गया था।

