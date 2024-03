चीन की चुनौती और भारत जैसे सहयोगियों को लेकर क्या बोले जो बाइडन?

Joe Biden's statement regarding India and China: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) ने वॉशिंगटन में कहा कि उनका देश अनुचित आर्थिक व्यवहार, ताइवान जलडमरूमध्य में शांति व सुरक्षा के लिए चीन के खिलाफ (against China) खड़ा है और भारत (India) जैसे सहयोगियों के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहा है।