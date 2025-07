क्यों डरे हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, घर और बाहर दोनों जगह घिरे

Why is US President Donald Trump scared: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही लगातार विवाद बने हुए हैं। उनकी कार्यशैली धमकियों वाली रही है। वे अपनी नीतियों के कारण न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अपने घर यानी अमेरिका में भी घिरे हुए हैं। टैरिफ लागू करने के मामले में तो आए दिन उनका किसी न किसी देश से पंगा होता ही रहता है। हालांकि उन्होंने टैरिफ लागू करने की डेडलाइन 9 जून से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी है।